「丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」キッコーマン食品は、2月2日に、「キッコーマン いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」620ml、「キッコーマン いつでも新鮮 うどんがうまいだししょうゆ」200mlを発売する。「いつでも新鮮 丸大豆しょうゆ まろうま仕立て」は、丸大豆ならではのまろやかさと、しっかりとしたうまみがある丸大豆しょうゆ。純米本みりんなどを加えることで、自然な甘みをプラスした、深みのある味わいが特