「未来の常識を創り出し、人々の生活を変えていく」をグループ理念に掲げ、日本全国47都道府県に3600超の店舗、海外ではアジアを中心とする6エリアに88店舗（昨年9月末現在）のドラッグストア・調剤薬局を展開するマツキヨココカラ＆カンパニーは、同社グループの重点戦略の基本的な考え方である「価値を共創し分かち合う」に基づき、一昨年11月に開始したデジタル調剤サービス「マツキヨココカラMe」の機能を大幅に拡充し、1月下