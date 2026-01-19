『ザ・ベストテン』や『ニュースステーション』といった伝説的な番組で活躍したアナウンサーがこの世を去った。軽快かつ芯を捉えた語り口で視聴者を夢中にさせたが最後まで守り抜いた恩師の教えがあって―。【写真】貴重！久米さんのエンタメ精神に火をつけた“恩師”とのショット“視聴率90％男”と呼ばれた時期も1月13日、久米宏さんが肺がんにより81歳で死去したことが所属事務所の公式サイトで発表された。妻で専属スタイリ