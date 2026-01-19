のたうち回るほど急にお腹が痛くなり、病院に行くと盲腸との診断。検査を進めるなかで、卵巣がんも発覚します。「社会福祉法人子供の家 ゆずりは」を運営する高橋亜美さんが突きつけられた現実。ところが、高橋さんに悲壮感はありません。底抜けのパワーというか逞しさに、勇気をもらうばかりのインタビューとなりました。 【写真】「治療で髪が抜けるも…」底抜けに明るい高橋さんの姿（11枚目/全13枚） 盲腸と尿路