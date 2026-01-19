高市早苗首相は19日の記者会見で、中部電力が浜岡原発（静岡県）の耐震設計に関わるデータを不正操作した問題について批判した。「原子力利用の大前提である安全性に対する国民の皆さまの信頼を揺るがしかねないものであり、あってはならない」と述べた。停止している3、4号機の再稼働を巡っては「原子力規制委員会が新規制基準に適合すると認めた場合のみ、地元の理解を得ながら進める方針に変わりはない」と説明した。