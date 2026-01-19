昨年11月に発生した大分市佐賀関の大規模火災で、市は19日、罹災証明書の申請などを受けて新たな焼損被害を把握したとし、一部焼損を含め被害に遭った棟数は計194になったと発表した。これまでは187棟と説明していた。焼損面積の合計は約6万3850平方メートルとした。これまでは約4万8900平方メートルと説明していたが、消防による現地調査に基づき、飛び火した無人島の蔦島を含めた焼損面積を算出した。市によると、火災は昨