高市早苗首相は19日の記者会見で、積雪の多い時期に衆院選に踏み切ることについて「過去にも実施されている。各選挙管理委員会と連携し、選挙の管理執行に万全を期す」と強調した。「雪国の皆さんには足元の悪い中、投票所までご足労いただくことを恐縮に思っている」とも述べた。今月の福井県知事選や3月の石川県知事選も例に挙げた。「政府として選挙の実施に支障が生じないように自治体からの意見、相談に丁寧に対応する」