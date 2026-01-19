日本野球機構（NPB）と12球団による実行委員会が19日に都内で開かれ、クライマックスシリーズ（CS）の開催方式が今季から変更される見通しとなった。今後、12球団監督会議や日本プロ野球選手会との事務折衝を経て正式に決まる。NPBの中村勝彦事務局長は「“この範囲でどうでしょうか”と大筋で合意した。まずはしっかりと説明をさせていただき、ご意見も頂きたい」と説明した。最大の焦点は、これまでリーグ優勝チームに1勝を