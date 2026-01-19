ミラノ・コルティナ冬季五輪代表の壮行会で、笑顔を見せるカーリング女子の小谷（中央）＝相模原市役所ミラノ・コルティナ冬季五輪に出場するカーリング女子日本代表フォルティウスの小谷優奈（２７）が１９日、相模原市役所で開かれた壮行会に出席した。集まった大勢の市民、関係者らの激励を受け、金メダル獲得への決意を示した。小谷が地元で堂々と活躍を宣言した。「行くからには金メダルを取りに行くと決めている。そこに