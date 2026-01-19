全国有数の金魚の産地として知られる愛知県弥富市で19日、金魚の初市が開かれました。弥富金魚卸売市場で行われた初市では、およそ25種類・13万匹ほどの金魚が競りにかけられました。全国から集まった仲買人が、「かんこ」と呼ばれる木箱に入った金魚の大きさや模様、元気に泳ぐ姿などを見定め、独特の掛け声で競り落とし、屋号が書かれた木札を投げ入れていました。最高値がついたのは、体長26センチほどの「更紗和金」で