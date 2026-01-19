友だちや彼氏、バイト先の上司や先輩など、身の回りで起こったことに悩んだことはありませんか？今回、Ray WEB編集部は友だちについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。前編から読みたい方はこちら＜前回のお話＞主人公にはレイナという、友だちがいます。ある日彼女はSNSで「フォロワー整理します」と投稿をしていました。しかし主人公は、レイナと仲がいいのであまり気にしないようにします。その晩主人公は自身のSNSを見て