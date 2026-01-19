高市早苗首相（６４）は１９日、官邸で記者会見し、２３日に衆院を解散すると表明した。解散理由を説明する中、自身が尊敬する安倍晋三元首相の言葉を引用した。安倍元首相が２０１６年の年頭所感として発表した言葉の一節だ。「困難は、もとより覚悟の上です。しかし、『未来』は、他人から与えられるものではありません。私たちが、自らの手で、切り拓いていくべきものであります」高市首相は「今の日本に、まさに必要な言