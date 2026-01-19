【ナイロビ共同】AP通信は18日、アフリカ南部で昨年末から数週間続く豪雨や洪水の影響で、南アフリカとモザンビーク、ジンバブエの3カ国で計100人以上が死亡したと報じた。少なくとも数十万人が被災したとみられる。南ア政府は「国家災害」を宣言し、救助活動を進めている。南アのメディアによると、南ア北部のムプマランガ州とリンポポ州で少なくとも計37人が死亡。家屋数千軒に被害が出た。国連人道問題調整室は、モザンビー