遺体が見つかった集合住宅を調べる大阪府警の捜査員ら＝19日午後3時13分、大阪市浪速区19日午後1時10分ごろ、大阪市浪速区浪速東2丁目の集合住宅の一室で「他人の家に入ったら、高齢の男性が死んでいた」と男から110番があった。大阪府警によると、男性が床に倒れており、その場で死亡が確認された。府警は住居侵入の疑いで通報した男を現行犯逮捕。遺体を住民とみて身元確認を進め、死亡の経緯を調べる。府警によると、男性は