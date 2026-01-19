朝日新聞出版（東京）から書籍の編集業務を委託されていた元フリーランス編集者の女性が、編集責任者の社員からパワーハラスメントを受けたとして、同社と社員に損害賠償などを求めた訴訟は、東京高裁（春名茂裁判長）で和解が成立した。１６日付。同社によると、和解条項には同社が女性に精神的苦痛を与えたことを謝罪し、フリーランスへのハラスメントを防ぐ研修に取り組むなどとする内容が盛り込まれた。昨年４月の１審・