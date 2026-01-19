おととし、伊勢崎市の国道で家族３人が死亡した事故で危険運転致死傷などの罪に問われている被告の裁判で、事故当時被告のけがの手当てなどを担当した医師らが１９日、証人として出廷し、検査までの過程でアルコールが混入するおそれはなかったと証言しました。 元トラック運転手の鈴木吾郎被告（７１）はおととし５月、伊勢崎市の国道１７号・上武道路で酒を飲んでトラックを運転し、乗用車２台に衝突。乗用車に乗っていた