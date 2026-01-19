渋川市内のスーパーマーケットからコメ８３袋を盗んだとしてベトナム国籍の男が逮捕されました。 窃盗の疑いで逮捕されたのはベトナム国籍で住居不定、無職のファム・フー・オアイ容疑者（３８）です。 オアイ容疑者は、先月２９日の夕方、渋川市内のスーパーから１袋に５キロ入ったコメ８３袋を盗んだ疑いが持たれています。総重量は４１５キロで、販売価格は４３万６０００円相当だという