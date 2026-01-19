県トラック協会の出前授業が富岡実業高校で開かれ、生徒たちが物流の大切さを学びました。 富岡実業高校では、生徒たちに今後のキャリアについて考えてもらおうと毎年、社会人講師を招いた特別授業を実施しています。トラック協会の出前授業もこの一環で開かれ電子機械科の２年生約３０人が参加しました。 １９日には、市内に本社を置く「青木運輸倉庫」の青木拓也さんが講師を務め「国内貨物輸送の９割がトラックによるもので物