コンニャクの豊作と消費拡大を祈願する「大國神祭」が、下仁田町で開かれました。 下仁田町では去年、コンニャク製品の消費拡大を目指そうと「健康増進条例」を施行しました。 これにあわせ、今年は、これまでの「蒟蒻大黒天祭」から「大國神祭」に名称を変更して開かれ、県内の生産団体などから約７０人が参加しました。祭壇には、秋に収穫されたコンニャク芋が奉納され、神事が執り行われました。 県蒟蒻原料商工業協同組合に