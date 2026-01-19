年末年始に県内の主な温泉地に宿泊した人の数は１日平均１万９０００人あまりで昨年度を上回ったことが県のまとめで分かりました。 県によりますと去年１２月２７日から今月４日までの９日間で草津温泉や水上温泉など県内７つの温泉地に宿泊した人は１７万５１９０人でした。１日平均では１万９４６６人となり昨年度に比べて３・８％増加しました。増加の要因として天気に恵まれたことや長期の連休が取りやすい日程だったことが挙