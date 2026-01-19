福岡県警城南署は19日、福岡市城南区の住民が持つ携帯に同日午前10時ごろ、大阪府警をかたる人物から「あなたは事件に巻き込まれています。福岡に住んでいますよね。大阪の警察署まで出頭してください」などという電話があったとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。カード会社をかたる人物から「あなたのクレジットカードが外国で不正利用されています。今から警視庁八王子署の警察官に代わりますので話せますか」など言われる