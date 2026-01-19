2026年は“ウマ飯”で駆け抜ける！かつや新作は「親子丼×ロースカツ」のボリューム満点メニュー とんかつ専門店「かつや」が1月16日より『出汁醤油ロースカツ on the 親子丼』の販売を開始しました。メインとなるのは、出汁の効いた親子丼にサクサクのロースカツを豪快に乗せた一杯。カツのサイズが80gの「梅」（税込979円/券売機店舗：税込980円）と120gの「竹」（税込1089円/券売機店舗：税込1090円）を用意。さらに