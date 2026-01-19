ケバブ店のドアを壊したとして逮捕された歌舞伎俳優の中村鶴松（本名・清水大希）容疑者（３０）が１９日夜、釈放されたことが警視庁幹部への取材でわかった。同庁は今後、任意で捜査を続ける。同庁幹部によると、中村容疑者は１８日午前０時５０分頃、東京都台東区西浅草のケバブ店で、出入り口の木製ドアを足蹴りして壊したとして、建造物損壊容疑で同庁蔵前署に現行犯逮捕された。逮捕当初の調べに、「酒に酔っていて覚えて