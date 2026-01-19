（大石邦彦アンカーマン）19日行われた高市総理の会見。解散の日程と理由を述べる会見だったわけですね。日程については、1月23日、通常国会冒頭解散ということになります。27日公示、2月8日投開票。これは“戦後最短の日程”になるということなんですね。 【写真を見る】｢内閣総理大臣としての進退をかけます｣ 高市総理 会見で何語った？“積極財政”やるためには｢不安定な政治では駄目｣ 【大石邦彦解説】 じゃあもっと前