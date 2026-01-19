ニュースキャスターの長野智子がパーソナリティを務める「長野智子アップデート」（文化放送・月曜日15時～17時、火～金曜日15時～17時35分）、1月19日の放送にジャーナリストの二木啓孝が出演した。立憲民主党と公明党により結党された「中道改革連合」について、似た状況で30年前に結党するも失速した、新進党の二の舞を演じないための条件を語った。 二木啓孝「新進党ができ