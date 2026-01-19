中学生から社会人までが故郷のたすきをつなぐ全国都道府県対抗男子駅伝が広島で行われ、鹿児島チームも懸命な走りで健闘しました。 今年31回目となる通称「全国男子駅伝」。47都道府県のチームが7区間48キロでたすきをつなぎます。 レースの流れを左右する1区は高校生。鹿児島実業の常田励羽が走ります。 先月開かれた全国高校駅伝で1区区間記録を出した学法石川の増子が序盤からハイペースで先頭を引