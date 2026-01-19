19日、高市総理が会見で、今月23日の衆議院の解散を明言しました。 衆議院議員選挙は今月27日公示、来月8日投開票の日程が有力視されていますが、高市政権が去年10月に発足して初めての国政選挙となります。 （キャスター） これまで取材して、鹿児島県内の情勢をどう見ていますか。 （記者） 自民党と日本維新の会との連立政権樹立や、立憲民主党と公明党との新党結成など目まぐるしく変わる中央政界の動きが、県