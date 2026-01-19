鹿児島国際大学でおととい17日行われた大学入学共通テストで、試験を予定より早く始めるミスがありました。試験を受けた高校生は「集中出来なかった」と話しています。 ミスがあった会場は鹿児島市の鹿児島国際大学です。 大学によりますと、17日大学入学共通テストが行われた教室で、英語のリスニング試験が本来、午後5時50分から始まるところ、試験監督が誤って1分10秒早く開始しました。試験監督がミスに気付いて1分10秒早く