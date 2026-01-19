バスケットボールBリーグのオールスターゲームが長崎で開かれ、鹿児島レブナイズからアンソニー・ゲインズ・ジュニア選手が2年連続で出場。今年も圧巻のダンクを披露しました。 プロバスケットボールBリーグが年に一度行うバスケの祭典「オールスターゲーム」。 ダンクコンテストには去年のチャンピオンで鹿児島レブナイズのアンソニー・ゲインズ・ジ