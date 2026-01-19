高市早苗首相が19日、衆議院解散の意向を表明しました。“超激戦区”愛知10区でも、慌ただしく選挙に向けた動きが進んでいます。 ■維新・杉本議員 今回は“与党”に 一宮市と岩倉市からなる愛知10区は、前回の選挙では立憲の藤原規真さんが、わずか162票差で初当選、自民の若山慎司さんと維新の杉本和巳さんが比例で復活していて、3人の現職議員がいます。 維新・杉本和巳議員：「これが前回分と前々回分