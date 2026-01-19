◆大相撲▽初場所９日目（１９日、両国国技館）東前頭１４枚目・獅司（雷）が、東前頭１５枚目・竜電（高田川）を押し出して、７勝目を挙げた。「いつもまわしを取られると長い相撲になる。まわしを取らせないようにいけた。今日は良かった」と振り返った。昨年の初場所では十両優勝。今場所も好調を維持し、トップを１差で追走している。好調の要因について問われると「誕生日があるから」と、１６日に誕生日を迎えた２９歳