女優の宮粼優、片岡凜、鳴海唯が１９日、都内で期間限定ポップアップイベント「ディオールアディクトキャンディショップ」（２２〜２５日、東京・６１４２）のオープニングプレビューに出席した。３人は大手芸能事務所「フラーム」に所属する注目の若手女優。この日はイベントのコンセプトにちなみ、夢中になっていることについてそれぞれトークした。宮粼は「モルモットに夢中です」と明かせば、鳴海は