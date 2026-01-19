１９日放送のＮＨＫ報道番組「ニュース７」（月〜金曜・午後７時）では、高市早苗首相（自民党総裁）がこの日、首相官邸で会見。２３日に召集の通常国会の冒頭で衆議院を解散し、２月８日投開票の日程で総選挙を行うことを表明したことを速報した。同局政治部の根本幸太郎記者は「高市総理大臣は『自分が総理大臣でいいのかどうか国民に決めていただく』と述べて、重要な政策転換について国民の判断を仰ぎたいとしました」と報