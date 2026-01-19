俳優の岡田准一（４５）と玉木宏（４６）が、ポルトガル・リスボンで開催された欧州最大のブラジリアン柔術大会「ＩＢＪＪＦヨーロピアン２０２６」に挑んだことを受け、日本ブラジリアン柔術連盟会長の中井祐樹さん（５５）が１９日、スポーツ報知の取材に応じ、ねぎらいのコメントをした。岡田は黒帯マスター４のライトフェザー級（６４キロ以下）に出場し、初戦敗退。玉木は紫帯マスター４のフェザー級（７０キロ以下）で銅メ