「＆TEAM」のHARUAさんとYUMAさんが「ディオール アディクト キャンディ ショップ」のオープニングプレビューに登場しました。【写真を見る】【＆TEAM・HARUA×YUMA】‟ディオール”のイベントにブラックコーデで登場 HARUAは「温泉」に夢中パルファン・クリスチャン・ディオールは、「ディオール アディクト リップ グロウ オイル」と「ディオールアディクトフレグランス」の発売を記念し、今月22日（木）から25日（日）