釈放後、警視庁蔵前署の前で謝罪する中村鶴松さん＝19日午後東京都台東区の飲食店のドアを蹴って壊したとして、警視庁蔵前署が、建造物損壊の疑いで歌舞伎俳優の中村鶴松（本名清水大希）容疑者（30）を18日に現行犯逮捕していたことが19日、捜査関係者への取材で分かった。19日午後、留置先の同署から釈放された。鶴松さんは署の前で「心配と迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。被害者に誠心誠意、対応します」と頭を下