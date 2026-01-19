高市首相は先ほど、1月23日の通常国会冒頭、衆議院を解散すると表明しました。解散から投開票日まで2週間あまり。真冬の総選挙は与野党が「時間がない」と焦る超短期決戦です。先ほど、衆議院解散を表明した高市首相。日程は1月27日公示、2月8日投開票。解散から投開票まで2週間あまりの超短期決戦となります。一方の野党。立憲民主党と公明党は新党「中道改革連合」を結成し高市政権と対峙します。その中道改革連合は19日、理念な