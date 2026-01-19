1月19日時点での、衆院選の岡山県・香川県の選挙区の立候補予定者をまとめてお伝えします。政党は現時点でのものです。 【写真を見る】【衆議院選挙】2月8日投開票決まる岡山県・香川県の選挙区の立候補予定者【1月19日時点】 岡山1区には、自民党の現職、立憲民主党の新人、共産党の新人、参政党の新人が立候補を予定しています【画像①】。 岡山2区には自民党の現職、立憲民主党の現職、共産党の新人が立候補を予定し