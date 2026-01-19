高市総理は、23日に召集される通常国会の冒頭で衆議院を解散する意向を表明しました。今月27日に公示、来月8日に投開票という異例の短期決戦となる、今回の衆院選。岡山・香川の自治体も準備に追われています。 【写真を見る】【衆院選】津山市は初の「トリプル選挙」へ選挙管理委員会「投票箱も足らなくなる」機材の確保などに追われる【岡山】 津山市では、衆院選・市長選・市議会議員の補欠選挙が同日に行われ、初のトリプ