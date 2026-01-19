熱帯JAZZ楽団が、4月15日に横浜、同月23日に大阪にてビルボードライブ公演を開催する。 （関連：WINO、解散を経て本格始動へ23年ぶりの復活ライブで示した音源以上の衝撃、“落ちながら昇る”不変の力） 2025年に結成30周年を迎えた熱帯JAZZ楽団は、長年にわたってバンドを支えた森村献（Pf）、高橋ゲタ夫（Ba）が勇退。新メンバーに畠山啓（Pf）、箭島裕治（Ba）を迎えており、本公演が新体制のお披露目とな