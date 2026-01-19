新日本プロレス所属のプロレスラー、KUSHIDA（42）が1月15日、Instagramを更新。保育士資格試験に合格したことを報告した。 【画像】「女優さんかと」阿部詩、M-1での清楚な”水色ブラウス＆スカート”姿に反響！「ビジュ優勝」「銀河系最強可愛い」 「ナイショでコツコツと勉強してきた【保育士資格試験】の結果発表がありまして、合格しましたー」と投稿されたのは、オレンジのニットキャップをかぶった