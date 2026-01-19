2026年1月17日（土）から2月15日（日）まで、『大丸札幌店』にて、『ナーディル・ギュル』のトルコ伝統菓子『バクラヴァ』が販売されています。 画像：株式会社エフェトレーディング 『ナーディル・ギュル』は、180年以上の歴史を誇るトルコ・イスタンブール発、バクラヴァの老舗ブランドです。トルコの伝統焼菓子として有名なのが『バクラヴァ』というスイーツ。 画像：株式会社エフェトレ}