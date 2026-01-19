19日の県内は最高気温が18℃を上回ったところもあり、暖かく感じられました。 20日からは気温がぐっと下がり、この時期らしい寒さとなりそうです。 20日は最低気温が6℃前後、最高気温が10℃以下の、ところが多くなるでしょう。 ▼20日の天気 ▼20日の気温 ▼20日の海上 風と波 ▼週間天気