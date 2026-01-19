最新iPhoneは高いし毎年は買えない！ という人も多いだろうが、それでも新型はどうなったのか気になるところ。それぞれの注目点を、ジャーナリストの西田宗千佳さんに解説してもらった。 【iPhone 17 Pro】ボディと冷却機構でチップからの発熱を逃がす iPhone 17 Pro17万9800円〜24万9800円（アップルストア価格）iPhone 17 Pro Max19万4800円〜32万9800円（アップルストア価格） 冷却性能を高めた「A19 Pro」チップ