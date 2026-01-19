まんがタイムきらら編集部が18日、公式X（旧ツイッター）アカウントを更新。まんがタイムキララMAXで連載中の人気マンガ「ぼっち・ざ・ろっく！」が、一定期間休載することを発表した。再開時期は「今後のまんがタイムきららMAX誌面上にてお知らせします」とした。 【写真】休載に向かう、はまじあき先生の直筆イラスト 公式アカウントでは文書を公開し、「はまじあき先生の体調不良により、『ぼっち・ざ・ろっく！』