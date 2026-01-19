福岡県警は、去年1年間の県内のニセ電話詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害額が135億円を超え、過去最悪を更新したと発表しました。福岡県警によりますと、去年1年間の県内のニセ電話詐欺とSNS型投資・ロマンス詐欺の被害件数は2001件で、被害額はおよそ135億1000万円に上りました。被害額は過去最悪を更新し、おととしと比べて42億円以上増えています。特に警察官や息子などをかたる詐欺が大幅に増えていて、被害件数は去年1年