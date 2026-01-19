AIは破竹の勢いで世界に広がり、AI関連株は急騰。OpenAIをはじめとする大手企業はチャットAIに広告を統合することで収益性の拡大に乗り出そうとしました。こうした状況から、OpenAIの将来の収益性が予測されています。Opinion | A.I. Is Real. But OpenAI Might Still Fail. - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/01/13/opinion/openai-ai-bubble-financing.htmlThe A in AGI stands for Ads | Ossama Chaibhttps://o