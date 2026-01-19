19日朝、長野県小海町の松原湖では氷の上でワカサギ釣りを楽しむ人でにぎわいました。「おおーでかい、釣れました。」「これ大きいね。」ワカサギ釣りをする人でにぎわった19日朝の小海町の松原湖。今シーズン、松原湖の氷の厚さは15センチから18センチほど。氷上での釣りが解禁されたのは今月15日で、例年と比べて1週間ほど遅いということです。佐久市から「このシーズンは、これ（ワカサギ釣り）が楽しみで生