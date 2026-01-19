俳優の福山雅治が18日、自身のインスタグラムを更新。主演映画『映画ラストマン FIRST LOVE』を劇場で鑑賞したことを報告し、反響を呼んでいる。【写真】主演映画を“一般客”として鑑賞した福山雅治福山は投稿で、「やっと劇場に観に行けました。『泣けるラストマン』には手ブレがよく似合う（泣いたあとですからね）」とコメント。公開された写真には、夜の街中で撮影されたとみられる自撮りショットが収められており、手ブ