今年3月のミラノ・コルティナパラリンピックパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務める下伊那郡高森町の熊谷昌治選手が地元の小学校を訪れ、パラスポーツを通じて児童と親睦を深めました。「オッケー」今月16日に高森町の高森南小学校で行われた車いすバスケットボールの体験会。児童とプレーを楽しむのはミラノ・コルティナパラリンピックパラアイスホッケー日本代表のキャプテンを務